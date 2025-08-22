Usa, incidente coinvolge bus turistico vicino Buffalo: diverse vittime

Un grave incidente stradale negli Usa ha coinvolto venerdì un autobus turistico che stava tornando a New York dalle Cascate del Niagara: secondo la polizia ci sarebbero diversi morti e feriti. Lo schianto è avvenuto sull’autostrada I-90 vicino a Pembroke, a circa 25 miglia a est di Buffalo, e non è ancora chiara la causa. Le foto scattate dai passanti sul luogo dell’incidente mostrano un autobus ribaltato su un fianco, appena fuori dall’autostrada. “Al momento abbiamo diversi morti, diverse persone intrappolate e diversi feriti”, ha detto il portavoce della polizia dello stato di New York, James O’Callahan. La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato su X di essere stata informata del “tragico incidente dell’autobus turistico” e che il suo ufficio stava collaborando con la polizia e le autorità locali. Non ci sono notizie ufficiali sul numero dei feriti, anche se l’Erie County Medical Center, un ospedale di Buffalo, ha dichiarato di aver ricoverato almeno otto pazienti. L’Autorità Autostradale dello Stato di New York ha dichiarato che un lungo tratto della carreggiata è stato chiuso in entrambe le direzioni e che gli automobilisti sono stati invitati a evitare la zona.

I’ve been briefed on the tragic tour bus accident on the @NYSThruway.



My team is coordinating closely with @nyspolice and local officials who are working to rescue and provide assistance to everyone involved. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 22, 2025

Passeggeri prevalentemente di nazionalità indiana, cinese e filippina

Secondo quanto riporta la Cnn sul bus c’erano circa 50 persone fra cui anche dei bambini. I passeggeri – spiegano i media locali – erano per gran parte di nazionalità indiana, cinese e filippina. La polizia ha affermato che la maggior parte dei passeggeri non aveva le cinture di sicurezza allacciate.