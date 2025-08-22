Marocco, rintracciata avvocata italiana Zaksongo: sta bene

È stata rintracciata Denise Zaksongo, avvocata ed ex vice direttrice del Cara di Mineo, scomparsa a Casablanca, in Marocco, durante uno scalo aeroportuale il 19 agosto. A confermarlo è il marito, Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania, parlando al Giornale radio Rai.

“Cosa è successo non l’abbiamo saputo ancora”, ha detto Farina, “sappiamo che l’ha ritrovata la polizia marocchina e l’ha subito messa su un volo per arrivare in Burkina Faso”, dove era diretta per fare visita alla famiglia. “Ci siamo sentiti e sta benissimo”, ha aggiunto, “l’ho trovata bene e in buona salute, penso che avesse solo sonno e volesse andare a riposare”.