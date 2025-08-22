Francia, 4 corpi nella Senna: arrestato un senzatetto

Secondo quanto apprende l’emittente francese Bfmtv, un uomo è in custodia con l’accusa di omicidio dopo che quattro cadaveri sono stati rinvenuti nella Senna, vicino a Choisy-le-Roi, il 13 agosto scorso.

Il senzatetto di 24 anni è stato arrestato il 20 agosto. Dei quattro corpi, due sono stati identificati ed entrambi presentano segni compatibili con un omicidio. Il sospettato, di nazionalità algerina, è già stato interrogato quattro volte presso la Direzione Investigativa Criminale di Parigi alla presenza di un interprete arabo e del suo avvocato.

Anche un secondo uomo è stato arrestato ieri in relazione al ritrovamento dei quattro cadaveri nella Senna. Finora sono state trovate tracce di omicidio su due dei quattro corpi recuperati e almeno due delle vittime sono state identificate. L’autopsia eseguita su uno dei corpi, il meno danneggiato, ha concluso che la morte era stata causata da atti violenti. È stata aperta quindi una prima indagine per omicidio volontario. I risultati della scansione hanno rivelato segni di lesioni su un secondo corpo, ed è stata aperta una seconda indagine per omicidio volontario. La procura di Créteil ha poi riunito le quattro inchieste inizialmente aperte dopo il ritrovamento dei cadaveri (due per accertare la causa della morte, due per omicidio volontario) in un’unica inchiesta per ‘omicidi in concorso’.