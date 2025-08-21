Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 21 agosto 2025

Ultima ora

Usa, uragano Erin si abbatte sulla costa della Carolina del Nord

L’uragano Erin ha colpito la costa della Carolina del Nord con forti onde e raffiche di vento. La situazione era ancora considerata pericolosa per i bagnanti lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Erin ha perso parte della sua forza martedì ed è sceso a un uragano di categoria 2. Tuttavia, giovedì i venti massimi sostenuti sono rimasti a 105 miglia all’ora. Erin potrebbe diventare nuovamente un uragano di grande intensità prima di indebolirsi definitivamente venerdì, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center di Miami.