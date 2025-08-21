Usa, uragano Erin si abbatte sulla costa della Carolina del Nord

L’uragano Erin ha colpito la costa della Carolina del Nord con forti onde e raffiche di vento. La situazione era ancora considerata pericolosa per i bagnanti lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Erin ha perso parte della sua forza martedì ed è sceso a un uragano di categoria 2. Tuttavia, giovedì i venti massimi sostenuti sono rimasti a 105 miglia all’ora. Erin potrebbe diventare nuovamente un uragano di grande intensità prima di indebolirsi definitivamente venerdì, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center di Miami.