giovedì 21 agosto 2025

Ultima ora

Gaza City, Israele ha iniziato il piano di occupazione

(AP Photo/Maya Levin)
LaPresse
“Le nostre forze controllano già la periferia della città”, ha affermato il portavoce dell’Idf, Effie Defrin

Le Forze di difesa israeliane hanno avviato i primi passi per l’invasione di Gaza City. Lo ha confermato il portavoce dell’Idf, Effie Defrin, citato da Jerusalem Post. “Le nostre forze controllano già la periferia della città”, ha affermato.

Defrin ha inoltre confermato che questa settimana saranno spedite circa 60mila lettere di coscrizione, alle quali se ne aggiungeranno altre 20mila entro la fine del mese.

Il portavoce ha precisato che l’Idf sta lavorando per garantire spazi sufficienti ai civili di Gaza per evacuare in sicurezza e ricevere aiuti e cure mediche. 

