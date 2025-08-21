Amministrazione Trump: controlli su 55 milioni di visti per possibili espulsioni

L’amministrazione Trump afferma di star esaminando tutti gli oltre 55 milioni di persone con visti statunitensi per potenziali violazioni che potrebbero comportare l’espulsione. Il Dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che i visti che consentono alle persone di rimanere negli Stati Uniti vengono revocati in qualsiasi momento se ci sono “indicatori di superamento della durata del soggiorno, attività criminali, minacce alla sicurezza pubblica, coinvolgimento in qualsiasi forma di attività terroristica o fornitura di supporto a un’organizzazione terroristica”. In una risposta scritta a una domanda posta dall’Associated Press, il Dipartimento afferma che tutti i titolari di visti statunitensi sono soggetti a “controlli continui” con attenzione a qualsiasi indicazione che potrebbero non essere idonei per il documento. Qualora venissero riscontrate tali informazioni, il visto verrà revocato e, se il titolare del visto si trova negli Stati Uniti, sarà soggetto a espulsione.