Incendi Spagna, riparte l’alta velocità Madrid-Galizia ma la situazione resta critica

Dopo una settimana di sospensione dovuta agli incendi in Spagna, nel pomeriggio ricominceranno a circolare i treni ad alta velocità tra la capitale spagnola Madrid e la Galizia. Ne ha dato notizia l’Adif, la società spagnola responsabile della gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie del Paese.

“L’andamento positivo degli incendi a Ourense consente il ripristino del traffico ferroviario ad alta velocità tra Madrid e la Galizia. Adif, dopo aver verificato il buono stato dell’infrastruttura, certifica che il binario è ora aperto al traffico ferroviario”, ha scritto la società su X.

Il presidente di Renfe, la compagnia ferroviaria nazionale spagnola, Alvaro Fernandez Heredia ha riferito su X che il servizio riprenderà alle ore 17 e che saranno disponibili diversi treni speciali per offrire posti a sedere a tutti coloro che in questi giorni sono rimasti bloccati a causa dello stop alla circolazione dei treni.

Incendi Spagna, resta raccomandazione sulle mascherine

Nelle zone colpite dagli incendi in Spagna è ancora attiva la raccomandazione di indossare mascherine FFP2 a causa della cattiva qualità dell’aria. Sia la regione della Castiglia e León che la Galizia hanno esortato i residenti a fare uso delle mascherine quando escono di casa. “Sebbene non impediscano il passaggio di gas e particelle più piccole, trattengono le particelle più grandi”, ha spiegato la Regione della Galizia in una nota, raccomandando anche di indossare occhiali per proteggere gli occhi da eventuali irritazioni.

Record emissioni degli ultimi 23 anni

Gli incendi boschivi che stanno colpendo la penisola iberica hanno provocato un record di emissioni di carbonio in Spagna. Si tratta del livello annuale più alto degli ultimi 23 anni, secondo quanto riferisce il Copernicus Atmospheric Monitoring Service (Cams) in una nota. Il fumo, come riporta il media La Razon, si è diffuso per migliaia di chilometri, compromettendo anche la qualità dell’aria in Francia, Regno Unito e Scandinavia, e si è aggiunto a quello proveniente dagli incendi in Canada che attraversano l’Atlantico.

In fumo oltre 390mila ettari

Da inizio anno in Spagna sono bruciati complessivamente 391.581 ettari, secondo le stime del Sistema di informazione sugli incendi boschivi della Commissione europea (Effis) di Copernicus raccolte da Europa Press. La maggioranza di questi ettari è stata divorata dalle fiamme nel mese di agosto. Secondo i calcoli, negli ultimi 13 giorni sono andati distrutti 350.000 ettari. Se la cifra verrà confermata, il 2025 potrebbe essere l’anno con il maggior numero di ettari bruciati del XXI secolo, ha stimato il Wwf. Per trovare un anno con cifre peggiori in termini di ettari bruciati bisognerebbe risalire al 1994, quando ne andarono in fumo 437.602,50.

