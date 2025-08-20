Gaza, Qatar: "Risposta positiva da Hamas per cessate il fuoco"

Un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha confermato di aver ricevuto una “risposta positiva” da Hamas in merito a un nuovo cessate il fuoco a Gaza. Majid al-Ansari ha rilasciato le sue dichiarazioni durante un briefing settimanale, aggiungendo che si attende ancora una risposta israeliana. “A quanto ne sappiamo, si tratta di quasi tutto ciò che era stato concordato da Israele nelle precedenti iterazioni di questi colloqui. Dobbiamo ancora ricevere una risposta da parte israeliana”, ha affermato. Al-Ansari ha rifiutato di entrare nei dettagli dell’accordo, ora al vaglio degli israeliani.