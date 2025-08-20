Amsterdam, centinaia di navi storiche in città: folla ad assistere alla sfilata

Centinaia di navi storiche sono arrivate ad Amsterdam per il SAIL 2025, un festival di cinque giorni che celebra il passato marittimo della capitale olandese. Imbarcazioni provenienti da tutto il mondo hanno lasciato la città costiera di IJmuiden, sul Mare del Nord, per iniziare il loro viaggio di diverse ore lungo il canale IJ. Ogni veliero è stato accolto con due colpi di cannone e l’inno nazionale del proprio Paese al momento dell’ingresso in porto.

Folle di persone hanno affollato le rive dell’IJ e centinaia di imbarcazioni più piccole hanno riempito i canali per assistere al passaggio delle navi.

L’edizione di quest’anno di SAIL 2025 è la prima di questo festival colorato e molto popolare dopo dieci anni. L’evento, che attira centinaia di migliaia di visitatori, si tiene ogni cinque anni, ma l’edizione del 2020 è stata annullata a causa della pandemia di COVID-19.