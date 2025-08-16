Vertice Trump-Putin, Casa Bianca cancella applausi su X

La Casa Bianca ha preferito non riprender l’applauso di Donald Trump a Vladimir Putin nel video dell’arrivo del presidente russo a Anchorage. Nelle immagini mostrate in diretta dai media Usa, si vedeva il presidente Usa applaudire e sorridere mentre il leader russo lo raggiungeva sulla pista. Al contrario, il Cremlino ha subito distribuito alle agenzie russe uno scatto che immortalava la scena. Ma la clip pubblicata sugli account X, Instagram e altri social media ufficiali della Casa Bianca, inizia qualche istante dopo, quando i due leader si danno la mano.