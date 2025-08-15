Trump-Putin ignorano i giornalisti. “Putin, smetterà di uccidere civili?” e lui si tocca l’orecchio per dire ‘non sento’

Strette di mano e sorrisi tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla pista della base militare Usa che ospita il vertice di Anchorage in Alaska sull’Ucraina. Il presidente Usa, il primo a scendere sulla pista dall’aereo presidenziale, ha atteso il leader russo, applaudendo mentre questi si avvicinava sulla porzione di tappeto rosso dove erano previsti i saluti. Nel cielo sovrastante, erano visibili e udibili gli aerei militari Usa che presidiano la sede dell’incontro e Putin si è soffermato brevemente ad osservarli. I due leader non hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre posavano per la foto di rito. Entrambi sono poi saliti a bordo delle rispettive auto presidenziali per raggiungere l’edificio che ospiterà il vertice.

Tra le domande rivolte a Putin ci sono state: “Smetterete di uccidere civili?”, “Avete sottostimato l’Ucraina?”, “Come possono gli Usa fidarsi della vostra parola?”. Alla domanda sui civili uccisi Putin si è portato il dito all’orecchio mimando un gesto come a dire ‘non sento bene’. A quel punto Trump lo ha invitato a spostarsi dalla passerella e i due se ne sono andati, infilandosi per una decina di minuti nella ‘The Beast’ privata del presidente Trump.

Poi photo opportunity insolitamente silenziosa, considerata la loquacità di Donald Trump in presenza dei giornalisti, all’inizio del vertice con Vladimir Putin. Né il presidente Usa, né il leader russo hanno risposto alle domande dei cronisti, mentre i fotografi scattavano le foto di rito. Alle spalle dei due leader, nella saletta allestita per il colloquio, la scritta “Pursuing Peace“, perseguire la pace. In precedenza, prima di salire sulla ‘Beast’ del presidente Usa, Putin non aveva risposto alla domanda di un giornalista che chiedeva se sia disposto ad accettare un cessate il fuoco.