Il ministro della Sicurezza ed esponente di estrema destra accompagnato da centinaia di pellegrini

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ed esponente dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, ha visitato il Monte del Tempio insieme a centinaia di pellegrini nel giorno di Tisha b’Av, in cui gli ebrei commemorano la doppia distruzione del Tempio di Gerusalemme. Decine di pellegrini si sono sdraiati a terra in preghiera, violando le istruzioni della polizia. Ben Gvir ha ripetuto più volte che a suo parere gli ebrei possono pregare in quel luogo. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha respinto queste dichiarazioni.

