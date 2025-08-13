Taiwan, il tifone Podul sulla costa: le immagini della tempesta e delle evacuazioni

Il tifone Podul ha raggiunto mercoledì l’est di Taiwan, portando forti venti e piogge torrenziali su gran parte dell’isola. Le contee di Hualien e Taitung, sulla costa orientale, sono state colpite da venti e precipitazioni mercoledì mattina mentre le fasce esterne della tempesta hanno spazzato tutta la regione.

Il Ministero della Difesa Nazionale ha inviato truppe a Hualien per assistere nelle evacuazioni, spostando i residenti in rifugi di emergenza man mano che aumentavano i rischi di inondazioni. Le scuole e gli uffici governativi nella maggior parte delle zone meridionali e orientali di Taiwan sono rimasti chiusi per tutta la giornata.