Gaza, veglia notturna a Città del Messico per uccisione giornalista al-Sharif

Giornalisti e attivisti si sono riuniti martedì a Città del Messico per chiedere giustizia per il corrispondente di Al Jazeera Anas al-Sharif e altri reporter presi di mira e uccisi da Israele a Gaza domenica.

I manifestanti hanno tenuto una veglia notturna nel centro della capitale e hanno esortato il governo messicano a tagliare i legami con Israele. Sia Israele che i funzionari dell’ospedale di Gaza City hanno confermato la morte di al-Sharif e dei suoi colleghi, che il Comitato per la Protezione dei Giornalisti e altri hanno descritto come una punizione contro coloro che documentavano la guerra a Gaza. L’esercito israeliano ha affermato che al-Sharif guidava una cellula di Hamas – un’accusa che Al Jazeera e al-Sharif avevano precedentemente respinto come infondata.