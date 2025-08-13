Gaza, Indonesia pronta a lanciare 800 tonnellate di aiuti

L’Indonesia si appresta a inviare 800 tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, rinnovando l’appello a Israele affinché garantisca l’accesso immediato degli aiuti e ponga fine all’uso della fame come strumento di guerra. La missione, della durata prevista di 12 giorni, coinvolge 66 membri del personale e impiega due aerei C-130J Super Hercules partiti da Giacarta.
Dopo uno scalo tecnico in Giordania, i velivoli proseguiranno verso lo spazio aereo sopra Gaza per il lancio dei rifornimenti, che avverrà tramite centinaia di paracadute. Secondo quanto dichiarato dal tenente generale Tri Budi Utomo, segretario generale del Ministero della Difesa, i pacchi contengono cibo pronto al consumo, medicinali e beni di prima necessità destinati alla popolazione civile.