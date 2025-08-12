Gaza, Israele: “Hamas gonfia numeri di morti per fame”

L’ambasciatore israeliano in Germania, Ron Prosor, ha criticato la decisione del cancelliere Friedrich Merz di interrompere la fornitura di determinati equipaggiamenti militari a Israele. In un’intervista a Welt Tv, Prosor ha dichiarato: “Questa decisione ha riportato gli ostaggi a casa o li ha avvicinati di più? Questa decisione ha effettivamente avvicinato un cessate il fuoco? La risposta è: no”. Ora si discute del “disarmo di Israele”, ma “questa è una festa per Hamas”, ha affermato il diplomatico. Merz ha annunciato venerdì che la Germania non approverà, per il momento, alcuna esportazione di equipaggiamento militare che potrebbe essere utilizzato nella guerra di Gaza. La Cancelleria ha reagito all’annuncio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sull’occupazione della città di Gaza.
Il ministero della Salute di Israele ha pubblicato un rapporto, che sarà inoltrato al presidente della Croce Rossa, sui danni fisici e mentali subiti da 12 degli ostaggi liberati all’inizio di quest’anno. Il rapporto traccia un quadro di gravi modelli di abuso, negligenza medica e condizioni subumane che costituiscono tortura e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Lo riporta il Times of Israel. Il Ministero chiede che siano forniti immediatamente cibo, acqua e cure mediche ai rapiti che si trovano ancora nelle mani di Hamas a Gaza. Un’analisi delle condizioni mediche degli ostaggi ancora tenuti prigionieri dimostra che sono “in pericolo immediato e che ogni giorno in più aumenta il rischio di danni irreversibili alla loro salute fisica e mentale”.
Il governo spagnolo ha condannato l’attacco israeliano che ha causato la morte di sei giornalisti a Gaza e ha sottolineato che “gli attacchi contro i giornalisti costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario che non deve rimanere impunita”. “Quasi 200 giornalisti sono morti nella Striscia dall’inizio del conflitto. Il diritto all’informazione è essenziale per garantire la libertà di espressione e l’accesso all’informazione di tutti i cittadini”, ha rimarcato Madrid in una nota diramata dal ministero degli Esteri.
Negli ultimi mesi, si è svolto un processo in segreto per nominare nuovo governatore di Gaza Samir Halila, un importante uomo d’affari palestinese. Lo riporta Ynet, citando persone coinvolte nella questione, nonché secondo i documenti presentati al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si tratta di un tentativo di portare nella Striscia una persona che opererà sotto l’egida della Lega Araba, che sarà accettabile per Israele e gli Stati Uniti e che consentirà il ‘day after’ della guerra. Halila è sostenuto, tra gli altri, da un controverso lobbista, l’israeliano Ari Ben-Menashe, che opera dal Canada. Secondo lui, l’iniziativa ha acquisito slancio nelle ultime settimane, in parte grazie agli incontri che si sono tenuti sulla questione negli Stati Uniti e ai contatti che Halila ha avuto in Egitto.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, S.A.R. Mohamed bin Salman Al Saud. La conversazione, informa una nota di palazzo Chigi, ha permesso di condividere gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonché i principali temi della collaborazione bilaterale. Con riferimento alla situazione a Gaza, si legge, “i due leader hanno espresso preoccupazione per le più recenti decisioni israeliane che appaiono andare verso un’ulteriore escalation militare, sottolineando l’opportunità di giungere, senza ulteriori ritardi, alla cessazione delle ostilità per porre fine alla drammatica situazione umanitaria della Striscia e avviare la ricostruzione di Gaza dove”, ha sottolineato la premier, “il ruolo delle Nazioni arabe resta fondamentale”. Nel concordare che solo un processo politico verso una soluzione dei due Stati potrà condurre ad una pace giusta e di lungo periodo, Meloni ha evidenziato, come già fatto ieri al presidente Abbas, “la necessità che Hamas rilasci immediatamente e incondizionatamente gli ostaggi e accetti di non poter avere un ruolo nel futuro della Striscia”. Il colloquio telefonico ha infine costituito l’occasione per riaffermare la comune volontà di approfondire la collaborazione bilaterale in tutti gli ambiti di comune interesse, a partire dalla piena attuazione del partenariato strategico tra Roma e Riad lanciato in occasione della visita del Presidente del Consiglio ad Al-Ula nello scorso gennaio.
Alla riunione dei ministri degli Esteri di ieri, “c’è stato un consenso assoluto sulla necessità di urgenza, sull’importanza di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, ma anche sulla necessità di garantire che le ONG internazionali che incontrano ostacoli amministrativi siano ammesse e pienamente autorizzate a farlo. Ma questa non può essere l’unica soluzione, serve una soluzione che soddisfi le esigenze della popolazione e, naturalmente, il cessate il fuoco, che è assolutamente necessario per garantire anche il rilascio degli ostaggi rimasti, ma anche la soluzione negoziata dei due Stati è un punto importante, perché per noi, come posizione dell’UE, la pace nella regione implica un’Autorità Palestinese vitale”. Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. “Sono stati compiuti progressi rispetto a quanto era stato fatto in precedenza, anche grazie agli sforzi dell’Alta Rappresentante nel suo dialogo diplomatico con le autorità israeliane. È in costante contatto con le autorità israeliane e con il Ministro degli Esteri, e stiamo cercando di garantire che Israele rispetti tutti gli impegni senza ulteriori indugi”, riferisce.
Nelle ultime 24 ore almeno 89 palestinesi, tra cui 31 richiedenti aiuti, sono morti e 513 sono stati feriti negli attacchi israeliani a Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute dell’enclave, citato da Al Jazeera. Undici corpi, ha aggiunto, sono stati recuperati anche dalle macerie dei precedenti attacchi israeliani.
“La commissaria Lahbib era presente” alla riunione urgente dei ministri degli Esteri di ieri e “ha informato gli Stati membri sulla situazione umanitaria a Gaza. È necessario dire che ci sono progressi, ma siamo ben lontani da uno scenario ideale ed è ancora insufficiente. Israele sta imponendo alcune questioni amministrative e restrizioni alle Ong e ai nostri partner” e “tutto ciò sta creando sempre più ostacoli nella distribuzione degli aiuti. Quindi, questo complica ulteriormente la situazione”. Per quanto riguarda “i lanci aerei di aiuti, sono spettacolari ma non una soluzione. I lanci aerei possono essere pericolosi, minano la dignità e non sono la soluzione alla situazione attuale a Gaza. Ciò di cui c’è bisogno è un accesso completo per poter fornire aiuti su una scala molto più ampia”. Lo riferisce una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa.
Il ministero della Salute di Gaza ha registrato “cinque decessi dovuti a carestia e malnutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui due bambini”. Ciò porta il numero totale di decessi correlati alla fame registrati dal 7 ottobre 2023 a 227, di cui 103 bambini. Il complesso medico Nasser ha inoltre confermato la morte di Jamal Fadi al-Najjar, bimbo di 6 anni deceduto a causa di una malattia causata dalla fame nella città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera.
Il Coordinatore israeliano delle attività governative nei territori (COGAT) sostiene che Hamas abbia gonfiato il numero di morti a Gaza per malnutrizione e che la maggior parte di coloro che sono stati accertati come deceduti soffriva di patologie preesistenti. Il COGAT afferma che funzionari della sicurezza israeliani ed esperti medici hanno condotto un’analisi delle affermazioni di Hamas sulla carestia a Gaza, sottolineando di aver scoperto che il gruppo palestinese ha condotto “una campagna orchestrata come parte di uno sforzo più ampio per screditare lo Stato di Israele e ottenere vantaggi politici”. “L’analisi approfondita ha rilevato un divario significativo tra il numero di decessi attribuiti alla malnutrizione, come riportato dal ministero della Salute di Hamas, e i casi documentati e pubblicati con tutti i dettagli identificativi sui media e sui social”, denuncia il COGAT. “L’analisi caso per caso dei decessi pubblicati mostra che la maggior parte di coloro che presumibilmente muoiono per malnutrizione presentava condizioni mediche preesistenti che hanno portato al deterioramento della loro salute, indipendenti dal loro stato nutrizionale”, aggiunge il Cogat, come riporta il Times of Israel, “è stato inoltre scoperto che alcuni avevano ricevuto cure mediche in Israele prima della guerra. Ciò indica che i casi documentati non rappresentano la condizione della popolazione generale nella Striscia di Gaza, ma piuttosto presentano selettivamente casi estremi che coinvolgono patologie preesistenti”.
Il reporter di Al Jazeera Anas al-Sharif, ucciso a Gaza assieme ad altri giornalisti, “era un agente attivo dell’ala militare di Hamas”. Lo scrive su X il portavoce internazionale delle Forze israeliane di difesa (Idf) Nadav Shoshani. “Inoltre, riceveva contemporaneamente uno stipendio dal gruppo terroristico di Hamas e dai suoi sostenitori, Al-Jazeera”, ha aggiunto. “Quello che abbiamo presentato pubblicamente è solo una piccola parte declassificata delle nostre informazioni su al-Sharif prima dell’attacco. Queste informazioni sono state ottenute durante le operazioni di terra a Gaza in due località separate”.