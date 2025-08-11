Hawaii, imbarcazione trascinata dalle onde si incaglia a riva

Sabato 9 agosto un’imbarcazione da diporto lunga quasi 20 metri si è incagliata vicino al porto Kewalo Basin a Honolulu, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera statunitense. E’ stato necessario l’intervento gli uomini della stazione della Guardia Costiera di Honolulu e della Ocean Safety. Lo yacht è rimasto in balia delle onde rischiando di capovolgersi su un fianco prima di fermarsi. KHON-TV ha riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 8 di sabato mattina, quando le onde erano al culmine e la marea era al minimo. A bordo si trovavano due membri dell’equipaggio. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine e non sono stati riscontrati guasti meccanici prima dell’evento, ha affermato la Guardia Costiera. Il comandante dell’imbarcazione ha riferito di aver preso due grandi onde a poppa, che hanno compromesso la rotta: la barca ha perso la propulsione dopo essersi incagliata. Il carburante, l’olio e le batterie sono stati rimossi per evitare il rischio di inquinamento.