lunedì 11 agosto 2025

Dazi, Trump estende per 90 giorni la tregua con la Cina

President Donald Trump speaks alongside Interior Secretary Doug Burgum and Defense Secretary Pete Hegseth during a press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House Aug. 11, 2025. (Francis Chung/POLITICO via AP Images)
Le tariffe, che sarebbero dovute scattare alla mezzanotte di oggi, slittano al 9 novembre

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che estende per 90 giorni, fino al 9 novembre, la tregua con la Cina sui dazi. Le tariffe nei confronti delle importazioni cinesi sarebbero dovute scattare alla mezzanotte di oggi, ma l’ordine del presidente consente ora di continuare a negoziare con Pechino, in vista anche di un potenziale incontro con Xi Jinping.

Trump: “Con la Cina stiamo trattando bene”

Nella tarda mattinata americana, Trump era stato interpellato sugli accordi commerciali con Pechino durante una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha annunciato l’arrivo della Guardia Nazionale a Washington. Il tycoon ha volutamente risposto in maniera vaga sottolineando però che i negoziatori cinesi “si sono comportati molto bene” e che “i rapporti con il presidente Xi sono ottimi”.

Trump: “Non ci saranno tariffe sull’oro”

“Non ci saranno tariffe sull’oro!”. Lo scrive Donald Trump su Truth Social. 

