Dazi, Trump estende per 90 giorni la tregua con la Cina

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che estende per 90 giorni, fino al 9 novembre, la tregua con la Cina sui dazi. Le tariffe nei confronti delle importazioni cinesi sarebbero dovute scattare alla mezzanotte di oggi, ma l’ordine del presidente consente ora di continuare a negoziare con Pechino, in vista anche di un potenziale incontro con Xi Jinping.

Trump: “Con la Cina stiamo trattando bene”

Nella tarda mattinata americana, Trump era stato interpellato sugli accordi commerciali con Pechino durante una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha annunciato l’arrivo della Guardia Nazionale a Washington. Il tycoon ha volutamente risposto in maniera vaga sottolineando però che i negoziatori cinesi “si sono comportati molto bene” e che “i rapporti con il presidente Xi sono ottimi”.

Trump: “Non ci saranno tariffe sull’oro”

“Non ci saranno tariffe sull’oro!”. Lo scrive Donald Trump su Truth Social.