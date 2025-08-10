Città del Messico, musica e balli per la Giornata dei Popoli Indigeni

Danzatori provenienti da diverse comunità indigene del Messico hanno partecipato sabato a un festival di musica e danza lungo una delle arterie centrali del centro di Città del Messico. Il festival, organizzato per celebrare la Giornata dei Popoli Indigeni, ha trasformato il cuore della capitale in una parata in stile carnevale.

La giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 23 dicembre 1994. Nel 2007 è stata poi elaborata la Dichiarazione dell’Onu sui Diritti dei Popoli Indigeni, che stabilisce i diritti individuali e collettivi delle popolazioni indigene, in particolare quelli relativi a cultura, identità, lingua, lavoro, salute ed educazione.