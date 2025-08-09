Accesso Archivi

Sparatoria ad Atlanta, un agente ucciso: morto l’aggressore

Police officers block Clifton Road near Emory Hospital as they respond to a shooting near the campuses of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention and Emory University, Friday, Aug. 8, 2025, in (Hyosub Shin/Atlanta Journal-Constitution via AP)
E’ avvenuto alla Emory University

E’ morto l’autore della sparatoria al campus della Emory University di Atlanta (Usa). Lo ha dichiarato il Dipartimento di Polizia di Atlanta. Un agente delle forze dell’ordine è morto, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le gravi ferite. La sparatoria è avvenuto vicino all’ingresso dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, dove, secondo i dipendenti dell’agenzia federale, i proiettili hanno colpito le finestre di diversi edifici del CDC. La Emory University ha annunciato in un post su X che l’ordine di restare a casa è stato revocato, ma chiede di evitare la zona.

L’uomo che ha fatto fuoco era armato con un fucile e le autorità hanno recuperato altre tre armi sulla scena del crimine, secondo quanto riferito da un funzionario delle forze dell’ordine che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a discutere delle indagini in corso.

