Spagna, Cordoba: incendio nella Mezquita

Nella moschea-cattedrale di Cordoba, in Spagna, è scoppiato un incendio. Le fiamme sono attualmente localizzate all’altezza della Porta di San José, vicino alla via Magistral Gonzalez Francés, che è stata sgomberata dai servizi di emergenza per procedere alle operazioni di spegnimento, riferiscono i media locali.

Fonti municipali hanno riferito a El Paìs che il rogo è stato causato da un corto circuito di una spazzatrice, una macchina che svolge lavori di pulizia, nella cappella di Almanzor. Le colonne di fumo sono visibili da diversi punti della città, dove oggi la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Diversi residenti hanno pubblicato video in cui si vedono le fiamme che escono dal monumento, patrimonio dell’umanità.