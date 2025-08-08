Ilaria Dentella, l’italiana trovata morta in Messico

La Procura generale dello stato messicano di Quintana Roo ha annunciato il ritrovamento del corpo senza vita dell’italiana Ilaria Dentella, che risultava scomparsa da gennaio. Dentella, 47 anni, era stata vista l’ultima volta il 21 gennaio a Playa del Carmen. L’allarme per la sua scomparsa è stato dato due giorni dopo.

Secondo quanto riportano i media locali, la donna era coinvolta in presunte frodi nella vendita di servizi turistici. Nel gruppo Facebook ‘Agenzie di viaggio affidabili 2025 e segnalazioni di frodi’, un utente aveva accusato Dentella di operare con il nome ‘Ilary Tours’, offrendo pacchetti turistici fantasma.

La denuncia includeva l’immagine di un badge e di una ricevuta di pagamento associati a ‘Casa Tortuga’, oltre a riferimenti a reclami simili su piattaforme come TripAdvisor, anche da parte di turisti italiani. Finora la procura non ha stabilito se queste accuse siano collegate con la sua morte, né ha fornito dettagli sulle circostanze del ritrovamento del corpo, avvenuto l’1 agosto.

La scomparsa di Ilaria Dentella