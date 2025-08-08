Australia, deputato accusato di stupro si dimette poco prima del voto per espellerlo

Gareth Ward, deputato australiano condannato per stupro, ha rassegnato le sue dimissioni pochi istanti prima del voto previsto in Parlamento per espellerlo. Mentre i deputati si riunivano per votare il provvedimento, una misura che avrebbe dovuto ottenere il sostegno di tutti i partiti, Ward ha scritto al presidente della Camera presentando le sue dimissioni.

Sarebbe stato il primo parlamentare ad essere espulso dalla Camera bassa australiana in oltre un secolo.

Ward, membro indipendente del Parlamento dello Stato del New South Wales e attualmente in carcere in attesa di sentenza, aveva precedentemente rifiutato di dimettersi nonostante la condanna a luglio per reati sessuali nei confronti di due giovani uomini. Ieri ha fallito nel tentativo legale di impedire ai suoi colleghi di prendere decisione di espellerlo.

Di cosa è accusato Ward

Ward, 44 anni, aggredì sessualmente un membro dello staff politico dopo un evento parlamentare nel 2015 e abusò di un diciottenne nella sua casa nel 2013. La sua condanna per un capo d’accusa di rapporti sessuali non consensuali e tre capi d’accusa di violenza sessuale è prevista per settembre. Nonostante ciò ha rifiutato di dimettersi, anche dopo che la libertà provvisoria gli è stata revocata la scorsa settimana, assicurando che intende presentare ricorso e mantenere il suo seggio dal carcere.

Il suo rifiuto di dimettersi

Aveva dichiarato di voler presentare ricorso e di voler mantenere il proprio seggio anche dal carcere, suscitando lo scherno dei suoi colleghi. “Se sei condannato per alcune delle accuse più gravi, come un’aggressione sessuale nel New South Wales, non puoi sedere come membro del Parlamento in carica percependo uno stipendio parlamentare”, ha detto ai giornalisti venerdì il premier dello stato, Chris Minns. “Come puoi rappresentare la tua comunità da dietro le sbarre a Cessnock?”.

Lunedì Ward aveva avviato un’azione legale contro il voto di espulsione previsto per martedì. Il ricorso è stato respinto giovedì da una corte d’appello, permettendo di programmare un nuovo voto parlamentare contro di lui.

Mentre i deputati si riunivano venerdì mattina per espellerlo dal Parlamento — un provvedimento che si prevedeva avrebbe ricevuto un ampio sostegno bipartisan — Ward ha inviato una lettera al presidente della Camera presentando le proprie dimissioni. Sarebbe stato il primo parlamentare ad essere espulso dalla camera bassa del parlamento statale in oltre un secolo.

Il leader della Camera, Ron Hoenig, ha definito “vergognoso” il fatto che Ward avesse impiegato così tanto tempo a dimettersi. “Avrei pensato che essere un violentatore condannato fosse già un’infamia sufficiente, senza passare alla storia anche come il primo in un secolo ad essere espulso”, ha affermato Hoenig.

Le espulsioni di parlamentari in Australia

Le espulsioni dai parlamenti australiani sono rare, e solo i legislatori del New South Wales e di Victoria hanno in passato esercitato il potere di allontanare un collega con un voto. L’ultima espulsione dalla camera bassa del New South Wales per “condotta indegna” risale al 1917.

Ward deteneva il seggio di Kiama dal 2011, prima con il Partito Liberale di centrodestra e poi come indipendente, dopo aver lasciato il partito quando sono emerse le accuse a suo carico. Non è ancora stata fissata la data per l’elezione suppletiva nel suo collegio. I suoi elettori lo avevano rieletto nel 2023, nonostante la sospensione dal Parlamento nel 2022 in attesa del processo.

L’avvocato di Ward ha sostenuto giovedì, davanti alla corte d’appello statale, che le sole condanne non significavano automaticamente che la sua condotta fosse indegna. Con una dura decisione che ha respinto il ricorso, la corte ha ordinato a Ward di pagare le spese legali.

La pena che rischia Gareth Ward

L’ex parlamentare rischia una pena detentiva fino a 14 anni. Venerdì non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Ward è stato ministro per le Famiglie, le Comunità e i Servizi per la disabilità tra il 2019 e il 2021. In precedenza aveva svolto un mandato di otto anni come consigliere comunale prima di entrare in Parlamento.