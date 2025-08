Home > Esteri > Usa, sparatoria in base militare in Georgia: cinque soldati feriti, minaccia neutralizzata

Negli Usa è in corso una sparatoria in una base militare in Georgia. Fort Stewart, una base dell’esercito in Georgia, è stata sotto lockdown per la presenza di un “assalitore attivo”. Lo ha riferito un portavoce della polizia di Fort Stewart secondo quanto riporta la Cnn, che ha confermato “la presenza di un tiratore attivo”. Poco dopo è stato riferito che la persona che ha aperto il fuoco “non è più una minaccia“.

“L’installazione è stata chiusa alle 11.04 e le forze dell’ordine sono sul posto in quel momento”, si legge in un post dell’account Facebook della base.

Il bilancio della sparatoria

È di cinque soldati feriti e trasportati in ospedale il bilancio delle vittime della sparatoria. Lo riferisce la Cnn citando le autorità della base. L’assalitore è stato arrestato. Non è chiara al momento l’entità delle delle ferite subite dai militari colpiti, né si hanno informazioni sull’identità, le motivazioni e le condizioni dell’assalitore. Lo stato di lockdown è stato revocato per gran parte della base.

Fort Stewart addestra e schiera unità attive e di riserva dell’esercito ed è sede della Terza Divisione di Fanteria. Si trova a circa 64 km a sud-ovest di Savannah, in Georgia. La base ospita oltre 10mila persone tra militari e civili.