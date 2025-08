Germania, guida a 320 km/h in autostrada: multa da 900 euro

In autostrada alla folle velocità di oltre 320 km orari. Un automobilista è stato fermato e multato dalla polizia tedesca dopo che un autovelox ha rilevato l’infrazione in un tratto di strada dove il limite era di 120 km orari. E’ successo sull’autostrada A2 nei pressi di Burg, a ovest di Berlino, nel maggio scorso, ma solo pochi giorni fa la polizia ha raccolto i dati e identificato il conducente, la cui identità non è stata rivelata.

L’uomo, che guidava una Porsche Panamera, ora rischia una multa di 900 euro, la decurtazione di due punti dalla patente e la sospensione della patente per tre mesi, secondo quanto riferito la polizia di Magdeburgo. Una telecamera semi-fissa a bordo strada, nota come ‘Enforcement Trailer’, ha registrato la velocità raggiunta dal conducente durante un controllo di routine. Dalla lettura sul display è emersa “la velocità record” di 321 km/h, ha dichiarato la polizia.

Le autostrade tedesche e i limiti di velocità

Le famose autostrade tedesche hanno suscitato interesse e fascino in tutto il mondo per la loro assenza di limiti di velocità. Le autorità e i club automobilistici tedeschi hanno discusso nel corso degli anni sull’opportunità di mantenere questa norma. Tuttavia, le velocità illimitate non sono universali in autostrada, poiché alcuni tratti sono soggetti a limiti di velocità. Infatti, il tratto su cui è stato fermato il conducente che ha stabilito il record ha un limite di 120 km/h.

Non si tratta però di un caso record: la Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), emittente radiotelevisiva pubblica locale dei Länder tedeschi di Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, ricorda sul proprio sito un episodio analogo avvenuto sempre in Germania nel luglio 2021, quando un automobilista alla guida di una Bugatti toccò la velocità di 417 km orari sull’autostrada A2 tra Ziesar e Theeßen, in direzione Magdeburgo.