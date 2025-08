Gaza Israele le notizie del 6 agosto in diretta

Cresce la tensione interna in Israele tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’esercito sull’ipotesi di un’occupazione totale della Striscia di Gaza, per la quale il premier avrebbe ottenuto l’ok del presidente americano Donald Trump ma che sarebbe avversata dall’Idf. Sarà domani, giovedì, la riunione decisiva del Consiglio dei ministri dello Stato ebraico per decidere come proseguirà l’operazione nella Striscia. A Gaza intanto prosegue l’emergenza umanitaria: nella notte un camion merci preso d’assalto si è ribaltato e 20 persone hanno perso la vita a Deir al-Balah. Ecco tutte le notizie dalla guerra a Gaza in diretta di oggi, mercoledì 6 agosto.

Guerra a Gaza, le notizie del 6 agosto Inizio diretta: 06/08/25 07:00 Fine diretta: 06/08/25 23:45