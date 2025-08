Spagna, 15enne britannico sale su volo sbagliato e arriva a Malpensa

Un adolescente britannico, separato dalla sua famiglia nell’affollato aeroporto Mahon di Minorca, in Spagna, è salito su un volo per l’Italia invece di tornare a Londra, arrivando a Malpensa. Il quindicenne avrebbe dovuto volare ieri con la Tui da Minorca a Stansted, ma è scomparso all’interno dello scalo dell’isola.

I suoi genitori hanno lanciato l’allarme e, quando la polizia ha esaminato i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area partenze dell’aeroporto, ha scoperto che il ragazzo era riuscito a imbarcarsi su un volo per Milano Malpensa senza biglietto. Lo riporta il Guardian.

“Gli agenti hanno controllato le telecamere nell’area partenze e hanno visto che l’adolescente era riuscito a salire su un volo per Milano. L’aeroporto aveva già attivato il sistema di allerta per bambini scomparsi, ma è stato disattivato dopo aver confermato che il ragazzo era diretto in Italia”, ha fatto sapere un portavoce della polizia nazionale di Maiorca. Secondo quanto riferito al quotidiano britannico, la madre si è riunita al figlio, dopo aver preso un volo per l’Italia.

Durante il volo, il personale della compagnia aerea EasyJet ha notato la presenza a bordo di un passeggero senza biglietto. Ha fatto sapere che il passeggero è stato accolto dal personale e dalle autorità locali a Milano e ha organizzato un incontro con un familiare. Un portavoce di EasyJet ha dichiarato: “Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo sul volo sbagliato per Milano”.

“Il passeggero è stato accolto dal nostro team e dalle autorità locali a Milano e abbiamo organizzato il viaggio affinché un familiare potesse raggiungerlo quel giorno”, ha aggiunto, “restiamo in contatto con la famiglia per offrirle il nostro supporto”.