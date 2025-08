Incedente Titan, il report: gravi carenze nelle procedure di sicurezza del sommergibile

Il rapporto della Guardia Costiera sull’implosione del sommergibile Titan, al largo del Canada nel 2023, ha rilevato che le procedure di sicurezza della società OceanGate, che organizzava spedizioni sottomarine private per vedere il relitto del Titanic, erano “gravemente carenti”, sottolineando che il nucleo dei fallimenti all’interno dell’azienda era da ricercarsi nelle “evidenti disparità” tra i protocolli di sicurezza e le pratiche effettive. Gli investigatori hanno scoperto che la progettazione, la certificazione, la manutenzione e il processo di ispezione del sommergibile erano tutti inadeguati.

Nel rapporto, che si estende su oltre 300 pagine, gli investigatori sottolineano ripetutamente la cultura di OceanGate di minimizzare, ignorare e persino falsificare informazioni chiave sulla sicurezza per migliorare la propria reputazione ed eludere il controllo delle autorità di regolamentazione. OceanGate ha ignorato i “segnali di allarme”.

Società Titan usò tattiche intimidatorie per eludere controlli

Lo stesso report afferma che la società proprietaria del sommergibile, l’OceanGate, aveva una “cultura aziendale tossica” e che la sua missione era ostacolata dalla mancanza di un quadro normativo nazionale e internazionale per le operazioni con sommergibili. Il rapporto sostiene che per diversi anni prima dell’esplosione del Titan, OceanGate “ha sfruttato tattiche intimidatorie, concessioni per operazioni scientifiche e la reputazione favorevole dell’azienda per eludere il controllo normativo”. “Creando e sfruttando strategicamente la confusione normativa e le difficoltà di supervisione, OceanGate è stata in grado di operare con il Titan completamente al di fuori dei protocolli stabiliti per le immersioni in acque profonde”, ha concluso il rapporto.

Numerosi dipendenti di OceanGate si sono fatti avanti nei due anni successivi all’implosione per sostenere tali affermazioni. Il rapporto afferma che i licenziamenti di membri del personale senior e la minaccia incombente di essere licenziati sono stati utilizzati per dissuadere dipendenti e appaltatori dall’esprimere preoccupazioni in materia di sicurezza.