Baltimora, cargo contro ponte: proprietari nave fanno causa al costruttore

I proprietari della nave cargo che si è schiantata contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora hanno intentato causa contro la società che ha costruito la nave, sostenendo negligenza nella progettazione di un quadro elettrico critico della nave.

Grace Ocean Private e Synergy Marine PTE Ltd, proprietarie della Dali, hanno intentato la causa la scorsa settimana contro Hyundai Heavy Industries presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania. “A causa del quadro elettrico progettato in modo difettoso, la nave ha subito un’interruzione di corrente che ha portato all’impatto con il Key Bridge“, sostiene Grace Ocean Private nella causa.

Il Dali stava lasciando Baltimora diretto in Sri Lanka il 26 marzo dello scorso anno quando il timone ha ceduto a causa della mancanza di corrente. Si è schiantato contro una delle colonne portanti del ponte, distruggendo la campata di 2,6 chilometri e uccidendo sei membri di una squadra di lavori stradali. Il porto di Baltimora è rimasto chiuso per mesi e la crescente congestione del traffico rimane un problema in tutta la regione.