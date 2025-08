Trump conferma: “I sottomarini nucleari sono nella regione designata in Russia”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha confermato domenica che i sottomarini nucleari “si trovano nella regione” designata, due giorni dopo aver dichiarato che gli Stati Uniti stavano posizionando due sottomarini nucleari vicino alla Russia. Lo riporta The Hill. “Ho già rilasciato una dichiarazione e la risposta è che sono nella regione, dove devono essere”, ha detto Trump ai giornalisti nel corso di un viaggio di ritorno a Washington, quando gli è stato chiesto se i sottomarini fossero già stati schierati.

L’annuncio di Trump

Trump ha annunciato venerdì che avrebbe posizionato i due sottomarini nucleari in “regioni designate” vicino alla Russia, a seguito di “dichiarazioni altamente provocatorie” dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev. “Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni designate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e provocatorie fossero più di questo”, aveva scritto Trump in un post su Truth Social. “Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate. Spero che questo non sia uno di quei casi”, aveva aggiunto il presidente.