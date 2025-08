Barca di migranti si capovolge al largo dello Yemen, 68 morti

Una barca si è capovolta domenica al largo delle coste dello Yemen causando la morte di 68 migranti africani. Altri 74 risultano dispersi, secondo quanto riferito dall’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. L’imbarcazione, con a bordo 154 migranti etiopi, è affondata in mattinata al largo della provincia meridionale di Abyan, ha riferito ad Associated Press Abdusattor Esoev, capo dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in Yemen. Ha aggiunto che i corpi di 54 migranti sono stati portati a riva nel distretto di Khanfar, mentre altri 14 sono stati trovati morti e trasportati all’obitorio dell’ospedale di Zinjibar, capoluogo della provincia di Abyan, sulla costa meridionale del Paese. Solo 12 migranti sono sopravvissuti al naufragio, mentre gli altri sono dispersi e presumibilmente morti.

Lo Yemen è una delle principali rotte migratorie dall’Africa orientale

Nonostante più di un decennio di guerra civile, lo Yemen è una delle principali rotte per i migranti provenienti dall’Africa orientale e dal Corno d’Africa che cercano di raggiungere i paesi arabi del Golfo per trovare lavoro. I migranti vengono trasportati da trafficanti su imbarcazioni spesso pericolose e sovraffollate attraverso il Mar Rosso o il Golfo di Aden. Negli ultimi mesi centinaia di migranti sono morti o dispersi in naufragi al largo dello Yemen.