Egitto, trascina 20 auto con la propria forza: la prova da Guinness dei primati

Il wrestler egiziano Ashaf Mahrous, noto anche con il soprannome di Kabonga, ha cercato di stabilire un nuovo record ed entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di auto trainate da un singolo individuo, spostando con la propria forza ben 20 veicoli. I funzionari del Guinness World Records non erano presenti durante l’evento, ma Mahrous ha detto che invierà video e foto del suo tentativo per essere valutato.

L’attuale detentore del titolo di maggior numero di auto trainate da un singolo individuo è Kevin Fast, che ne ha spostate 15 nel 2014. Se confermato, sarebbe il quarto record da Guinness di Kabonga: già a marzo, Mahrous aveva ricevuto il riconoscimento ufficiale in tre categorie tra cui quella del treno più pesante trainato solo con i denti.