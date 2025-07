India, calca al tempio Mansa Devi: 6 morti e decine di feriti

Un cavo elettrico sarebbe caduto in strada e la folla sarebbe impazzita, creando un collo di bottiglia

Una calca improvvisa in un popolare tempio induista nel nord dell’India ha provocato almeno sei morti e decine di feriti, secondo quanto riferito domenica dalle autorità locali.

L’incidente è avvenuto nella città sacra di Haridwar, meta di pellegrinaggio, dopo che un cavo elettrico ad alta tensione sarebbe caduto lungo un sentiero del tempio, scatenando il panico tra la folla di devoti.

Vinay Shankar Pandey, alto funzionario del governo dello stato dell’Uttarakhand, dove si è verificato l’episodio, ha confermato i decessi, spiegando che i fedeli hanno cercato di mettersi in salvo subito dopo l’accaduto.

Secondo il funzionario di polizia Pramendra Singh Doval, 29 persone sono rimaste ferite.

Migliaia di pellegrini si erano radunati presso il tempio di Mansa Devi, situato sulla cima di una collina, che rappresenta un importante luogo di culto per gli induisti, soprattutto nei fine settimana e nei giorni di festività religiosa, secondo quanto riferito dai funzionari locali. La folla era presente per celebrare il sacro mese di Shravan.

Secondo le testimonianze, intorno alle 9 del mattino qualcuno nella folla ha gridato che c’era corrente elettrica sul sentiero.

“Poiché il percorso è stretto e pensato solo per il passaggio pedonale, si è subito diffusa la confusione e il panico,” ha raccontato il sacerdote locale Ujjwal Pandit. “Si sospetta inoltre che un muro lungo il sentiero abbia peggiorato il collo di bottiglia tra la folla,” ha aggiunto.

Polizia e soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno avviato le operazioni di salvataggio. I feriti sono stati trasportati in un ospedale nelle vicinanze, hanno riferito le autorità.

“La situazione è ora sotto controllo,” ha dichiarato Pandey all’Associated Press in una telefonata da Haridwar. “Ma il panico ha portato a conseguenze tragiche.”

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del cedimento del cavo elettrico sospeso e verificare se fossero in vigore adeguati protocolli di gestione della folla.

Haridwar, la città meta di pellegrinaggio

La città di Haridwar attira milioni di visitatori ogni anno. Il tempio di Mansa Devi, raggiungibile a piedi o tramite funivia, è uno dei principali luoghi di pellegrinaggio e riceve migliaia di visitatori ogni giorno durante il mese di Shravan.

Calche e incidenti di folla non sono rari in India, dove grandi concentrazioni di fedeli nei templi o nei siti sacri possono facilmente sovraccaricare le infrastrutture locali e le misure di sicurezza.