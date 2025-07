Francia: Franky Zapata tenta traversata Manica su ‘scooter volante’, impresa fallita

Sognava di raggiungere Dover, in Inghilterra, dalle coste della Francia, a bordo di uno scooter volante da lui progettato. Una creazione, chiamata ‘Air Scooter‘, descritta come un elicottero ricreativo in miniatura. Fallito il tentativo del pilota motonautico e inventore francese Franky Zapata. Partito da Sangatte, nel dipartimento del Passo di Calais, il 46enne è stato fermato da un problema tecnico al motore. È stato costretto all’ammaraggio ed è stato recuperato, illeso, da un’imbarcazione di supporto. Nell’agosto del 2019, dopo un primo tentativo fallito, era riuscito ad attraversare la Manica in volo su un’altra delle sue invenzioni, chiamata Flyboard Air.