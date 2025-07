Ucraina, oggi terzo round di negoziati Mosca-Kiev a Istanbul

I negoziati fra Ucraina e Russia in programma per oggi a Istanbul inizieranno stasera. È quanto riporta l’agenzia Tass, citando una fonte della delegazione russa che spiega che i colloqui inizieranno quando la delegazione stessa arriverà in Turchia.

Russia-Ucraina: i negoziati La delegazione di Mosca è guidata dal consulente presidenziale Vladimir Medinsky, mentre quella di Kiev è guidata dal segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa Rustem Umerov. Si tratta del terzo round di negoziati fra Russia e Ucraina. Proseguono dunque i negoziati in Turchia. Inizio diretta: 23/07/25 11:00 Fine diretta: 23/07/25 23:00