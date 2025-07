Ucraina, raid Russia colpisce condominio a Kramatorsk: morto un bambino

Zelensky: “Prossimi colloqui con Russia previsti per mercoledì”

Un bambino di 10 anni è morto per un attacco russo che ha colpito un condominio a Kramatorsk, nel Donetsk. Lo riferiscono le autorità locali, citate dai media locali, precisando che l’attacco è avvenuto nella notte. “Alle 7.30, una persona è morta, un bambino nato nel 2015. Altre 5 persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo cure mediche qualificate”, ha riferito su Facebook il sindaco, Oleksandr Honcharenko.

Attacco notturno a Odessa, esplosioni in città

Nella notte del 22 luglio si sono udite delle esplosioni a Odessa causate da droni russi, sono scoppiati incendi in città, ci sono stati feriti. È quanto fa sapere il sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda.

L’attacco è cominciato poco prima delle 2 ora locale e si è concluso alle 2.38. A causa dell’attacco dei droni russi si sono sviluppati incendi in almeno due zone di Odessa.

Il capo dell’Ova di Odessa Oleg Kiper, del Servizio statale di emergenza, ha spiegato che “nonostante l’attivo lavoro delle nostre forze di difesa aerea, si sono verificati danni alle infrastrutture civili: un edificio amministrativo e delle auto sono in fiamme e negli edifici residenziali sono state rotte le finestre. Si stanno chiarendo le informazioni sulle vittime”.

Zelensky: “Prossimi colloqui con Russia previsti per mercoledì”

Russia e Ucraina terranno nuovi colloqui di pace mercoledì. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ho discusso con Rustem Umerov, capo del Consiglio di sicurezza ucraino, i preparativi per lo scambio e un altro incontro in Turchia con la parte russa. Umerov ha riferito che l’incontro è previsto per mercoledì”, ha dichiarato Zelensky nel suo discorso serale, citato dai media ucraini.

Germania e Norvegia riaffermano il sostegno incrollabile a Kiev

Germania e Norvegia hanno ribadito congiuntamente il loro sostegno fermo e duraturo all’Ucraina nella difesa della sua sovranità, indipendenza e integrità territoriale, contro l’aggressione militare in corso da parte della Russia. In una dichiarazione congiunta, i due Paesi – alleati strategici nella Nato e partner stretti nel contesto dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite – hanno riaffermato il loro impegno per la pace, la sicurezza internazionale e la prosperità economica. “L’Ucraina può contare sulla nostra solidarietà nella difesa della libertà”, hanno dichiarato i governi di Berlino e Oslo. La cooperazione si estende anche al sostegno militare, alla sicurezza energetica e alla ricostruzione, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza ucraina di fronte al conflitto prolungato.