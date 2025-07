Guerra in Medio Oriente, le notizie di oggi 22 luglio – La diretta

“La residenza del personale dell’Oms a Deir al Balah, a Gaza, è stata attaccata tre volte ieri, così come il magazzino principale dell’organizzazione. L’esercito israeliano è entrato nei locali, costringendo donne e bambini a evacuare a piedi verso Al-Mawasi in mezzo al conflitto attivo. I membri maschi del personale e i familiari sono stati ammanettati, spogliati, interrogati sul posto e perquisiti sotto la minaccia delle armi”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Due membri del personale dell’Oms e due familiari sono stati arrestati. Tre sono stati successivamente rilasciati, mentre un dipendente dell’Oms è ancora in detenzione. 32 tra membri del personale e familiari sono stati evacuati verso l’ufficio dell’Oms non appena l’accesso è diventato possibile”, ha spiegato.

“L’Oms – ha proseguito – chiede il rilascio immediato del dipendente detenuto e la protezione di tutto il suo personale. Il più recente ordine di evacuazione a Deir al Balah ha colpito diverse strutture dell’Oms, compromettendo la nostra capacità operativa a Gaza e spingendo ulteriormente il sistema sanitario verso il collasso. Il magazzino principale dell’Oms, situato a Deir al Balah e all’interno della zona di evacuazione, è stato danneggiato ieri quando un attacco ha provocato esplosioni e un incendio all’interno”. “Con il magazzino principale fuori uso e la maggior parte delle forniture mediche a Gaza esaurite, l’Oms si trova in gravi difficoltà nel fornire adeguato supporto a ospedali, squadre mediche d’emergenza e partner sanitari, già gravemente carenti di medicinali, carburante e attrezzature”, ha dichiarato. “L’Oms fa un appello urgente agli Stati membri affinché garantiscano un flusso regolare e sostenuto di forniture mediche verso Gaza. In quanto agenzia leader per la salute, compromettere le operazioni dell’Oms significa paralizzare l’intera risposta sanitaria a Gaza. Un cessate il fuoco non è solo necessario: è tardivo“, ha concluso.