Caso Epstein, il super avvocato Dershowitz chiede che Ghislaine Maxwell testimoni al Congresso

Alan Dershowitz, professore emerito di legge ad Harvard e in passato difensore del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, è certo che Ghislaine Maxwell, la storica complice storica del suo ex cliente, “sa tutto” sul caso Epstein e dovrebbe ottenere l’immunità per testimoniare davanti al Congresso.

Alan Dershowitz: “Ghislaine Maxwell è la ‘Stele di Rosetta’”

“Sa tutto. È la Stele di Rosetta. Sa tutto. Ha organizzato ogni singolo viaggio con tutti. Sa tutto”, ha dichiarato Dershowitz in un’intervista a Fox News. Maxwell sta attualmente scontando una pena detentiva di 20 anni dopo essere stata condannata per aver aiutato Epstein a portare avanti il suo schema di traffici sessuali che coinvolgeva anche ragazze minorenni. La donna sta presentando ricorso contro la condanna. Epstein, accusato nel 2019 di reati federali legati ai traffici sessuali si è suicidato in carcere prima che il suo caso arrivasse a processo. La vicenda Epstein è riemersa drammaticamente nelle ultime settimane, dopo che la ministra della Giustizia Pam Bondi che aveva promesso di desecretare tutti i file ancora in possesso dell’Fbi ha di fatto chiuso il caso, affermando che non ci sono prove che Epstein sia stato ucciso, né che possedesse una lista segreta di clienti eccellenti dei suoi traffici sessuali.

Camera non voterà risoluzione su Epstein prima della pausa estiva

Nel frattempo, lo speaker Mike Johnson ha annunciato che la Camera non voterà una risoluzione che chiede la pubblicazione di alcuni documenti relativi a Jeffrey Epstein prima della pausa di agosto. L’annuncio è arrivato nonostante la crescente protesta all’interno del partito repubblicano e dell’elettorato ‘Maga’ per la gestione del caso da parte dei membri dell’Amministrazione Trump apparsi reticenti agli occhi dei loro stessi sostenitori.