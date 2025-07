Bangladesh, jet aeronautica si schianta su scuola: almeno 16 i morti

Un aereo da addestramento dell’aeronautica militare del Bangladesh si è schiantato contro il campus di una scuola nella zona nord di Dacca: 18 i morti e i 164 i feriti. Fra i morti c’è il pilota. Il velivolo F-7 BGI, di fabbricazione cinese, secondo quanto riferito dall’esercito e da un funzionario dei vigili del fuoco si è schiantato sul campus della Milestone School and College, nel quartiere di Uttara, mentre gli studenti stavano seguendo le lezioni. L’esercito ha dichiarato che il jet è decollato alle 13:06 ora locale e si è schiantato poco dopo, prendendo immediatamente fuoco. Al momento la causa non è chiara.



Lo schianto



Il velivolo F-7 BGI dell’aviazione del Bangladesh si è schiantato sul campus dove gli studenti stavano sostenendo esami e partecipando a lezioni. Secondo quanto riferito dall’esercito, il jet era decollato alle 13.06 ora locale e si è schiantato poco dopo, prendendo immediatamente fuoco. Saidur Rahman, funzionario del National Burn Institute di Dhaka, ha dichiarato al principale quotidiano del Bangladesh in inglese, The Daily Star, che il bilancio è salito a 16 morti in poche ore.





Il più grave incidente aereo nella capitale del Bangladesh

Si tratta del più grave incidente aereo nella capitale del Bangladesh a memoria d’uomo. I media locali indicano che la maggior parte dei feriti sono studenti. I parenti sul posto sono in preda al panico, mentre i soccorritori, utilizzando risciò a tre ruote o qualsiasi mezzo disponibile, trasportano i feriti negli ospedali locali. Una studentessa che non era presente al momento dell’incidente, Rafiqa Taha, ha spiegato al telefono ad Associated Press che la scuola, che conta circa 2mila studenti, ha classi che vanno dalla scuola elementare alla scuola superiore. “Ero terrorizzata guardando i video in tv”, ha detto la 16enne, “mio Dio! È la mia scuola”.