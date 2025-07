Trump celebra 6 mesi di mandato: “Oggi siamo il Paese più rispettato al mondo”

Il presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth celebra i primi sei mesi di mandato. “Wow, come vola il tempo! Oggi è il sesto mese del mio secondo mandato. È importante sottolineare che viene salutato come uno dei periodi più significativi per qualsiasi presidente. In altre parole, abbiamo fatto molte cose buone e grandiose, tra cui porre fine a numerose guerre di Paesi a noi estranei se non per motivi commerciali e/o, in alcuni casi, di amicizia. Sei mesi non sono un lungo periodo per rilanciare completamente un Paese importante. Un anno fa il nostro Paese era MORTO, con quasi nessuna speranza di rinascita. Oggi gli Stati Uniti sono il Paese più ‘caldo’ e rispettato al mondo“.

“Ho il 95% nei sondaggi sul Partito repubblicano”

“I miei numeri nei sondaggi all’interno del Partito repubblicano e del MAGA sono aumentati significativamente da quando la bufala di Jeffrey Epstein è stata smascherata dai Democratici della sinistra radicale, semplici ‘piantagrane‘. Hanno raggiunto il 90%, il 92%, il 93% e il 95% in vari sondaggi, e sono tutti record per il Partito repubblicano. I numeri delle elezioni generali sono i miei più alti di sempre! Alla gente piacciono confini forti e tutte le altre cose che ho fatto. Dio benedica l’America.

MAGA!”, aggiunge Trump.

Trump accusa Obama di frode elettorale

Intanto sempre oggi Trump ha accusato l’ex presidente democratico Barack Obama di “frode elettorale di altissimo livello” in occasione delle elezioni del 2016. Trump in un post sul suo social Truth si è congratulato con la direttrice dell’Intelligence nazionale Tulsi Gabbard, che ha chiesto che diversi funzionari dell’amministrazione Obama siano perseguiti penalmente per aver partecipato a una “cospirazione sovversiva“. Obama e i “criminali” sono “appena stati inequivocabilmente smascherati per frode elettorale di altissimo livello. Congratulazioni a Tulsi Gabbard”.