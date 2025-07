Parigi, nuovo murale per l'attivista per i diritti civili Josephine Baker

Parigi fa rivivere lo spirito dell’artista e attivista per i diritti civili franco-americana Josephine Baker con un nuovo murale. Il figlio di Baker, Brian, era presente all’inaugurazione di sabato 19 luglio per ammirare l’opera che raffigura il volto di sua madre. Baker ha adottato 12 bambini da tutto il mondo, che lei chiamava la sua “tribù arcobaleno”. Nata a St. Louis, nel Missouri, Baker divenne una mega star negli anni ’30, soprattutto in Francia, dove si trasferì nel 1925 per sfuggire al razzismo e alla segregazione negli Stati Uniti. Lottò contro i nazisti nella Resistenza francese e marciò al fianco di Martin Luther King Jr. a Washington. Morì a Parigi nel 1975.