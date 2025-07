Hong Kong, allerta massima per l'arrivo del tifone Wipha

Hong Kong ha emesso domenica l’allerta meteo più alta a causa dell’arrivo del tifone Wipha. Forti venti e piogge hanno colpito il territorio meridionale della Cina, con onde che si sono abbattute sulle coste di Hong Kong. Ma alle prime ore di domenica non sono stati segnalati feriti né danni gravi. Molti negozi sono stati chiusi, ma la gente è ancora per le strade e nei centri commerciali. L’Osservatorio di Hong Kong, l’ente meteorologico ufficiale, ha classificato il tifone Wipha come T10, il livello più estremo di tempesta. Molte compagnie aeree hanno cancellato i voli da e per Hong Kong.