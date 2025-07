Germania, auto esce di strada e finisce sul tetto di un fienile: diversi i feriti

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un’auto si è schiantata contro il tetto di un fienile nella città di Bohmte, in Germania.

La polizia ha riferito che il veicolo è uscito di strada intorno alle 20 sabato, ha sfondato una siepe, ha investito un bambino di sette anni su un trampolino e infine si è schiantato contro il tetto di un fienile alto circa tre metri. Il piccolo sarebbe in gravi condizioni.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 42 anni, che trasportava la moglie 43enne, i due figli di 11 e 12 anni e un passeggero di 13 anni. La madre avrebbe riportato ferite gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe prima urtato un veicolo parcheggiato, sfondato una siepe e dopo essere finita in un giardino a circa 1,5 metri di profondità sarebbe stata catapultata sul tetto del fienile.