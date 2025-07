Bulgaria, 206 kg di cocaina diretta in Turchia: sequestro record delle autorità di frontiera

Le autorità di frontiera della Bulgaria hanno effettuato un sequestro record di cocaina al confine con la Turchia. In un veicolo con targa belga scoperti e confiscati quasi 206 chilogrammi di droga con un valore stimato di 20 milioni di euro. La cocaina era nascosta in 179 sacchetti sigillati, nascosti tra gli effetti personali in cinque valigie.

Tre gli arrestati: un diplomatico quarantenne della Repubblica Democratica del Congo accreditato in Belgio, un cittadino belga di 54 anni e un autista bulgaro di 43 anni.