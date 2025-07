Home > Esteri > Usa, esplosione in un centro di polizia Los Angeles: almeno tre morti

Almeno tre agenti sono rimasti uccisi in un’esplosione avvenuta al Biscailuz Training Center dello sceriffo della contea di Los Angeles, negli Stati Uniti. E’ successo poco prima delle 7.30 del mattino (le 16.30 in Italia) nel centro di Eastern Avenue, che ospita l’ufficio speciale dello sceriffo e la squadra anti-incendio doloso, compresa la squadra artificieri. Le autorità stanno indagando, ma la causa della deflagrazione non è stata immediatamente chiara.

Fonti del Times hanno riferito che una squadra di artificieri stava spostando degli esplosivi al momento della detonazione. Degli specialisti sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza altri potenziali esplosivi e l’area circostante è stata evacuata. Le autorità hanno coperto l’area con un enorme telo. A circa 25 metri dalla struttura, i finestrini di un suv della polizia sono andati in frantumi.