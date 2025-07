Gaza, raid colpisce chiesa: ferito padre Romanelli

La chiesa latina di Gaza City è stata colpita da un raid. Ci sono diversi feriti sul posto, tra loro anche padre Gabriel Romanelli. Al momento, secondo quanto riferisce il Patriarcato Latino di Gerusalemme, non sono confermate vittime. La chiesa è stata pesantemente danneggiata dal raid. L’esercito israeliano ha riferito a The Times of Israel che sta effettuando verifiche sull’accaduto.

The Archbishop of the Roman Catholic Church of the Holy Family, officiates at the Palm Sunday Mass, in Gaza City, Sunday, March 28 2021. (AP Photo/Khalil Hamra)

Al-Jazeera: morte due donne in raid Israele su chiesa

Due donne palestinesi sono rimaste uccise in un raid israeliano che ha colpito la chiesa cattolica di Gaza, la Chiesa della Sacra Famiglia, che si trova nella zona est di Gaza City. Lo riporta Al-Jazeera, citando una fonte dell’Ospedale Battista e aggiungendo che altre persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, tra i feriti c’è padre Gabriel Romanelli

Meloni: “Inaccettabili attacchi Israele a chiesa e civili“

“Raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.