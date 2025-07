Siria, scontri tra combattenti drusi e beduini sunniti: decine di morti tra cui donne e bambini

(LaPresse) Il Ministero dell’Interno siriano ha dichiarato lunedì che più di 30 persone sono morte e quasi 100 sono rimaste ferite nei combattimenti nella provincia di Sweida. L’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio di guerra con sede nel Regno Unito, ha riferito che sono morte almeno 89 persone, tra cui due bambini, due donne e 14 membri delle forze di sicurezza. Secondo l’osservatorio, gli scontri in Siria sono inizialmente scoppiati tra gruppi armati dei clan druso e beduino sunnita, con alcuni membri delle forze di sicurezza governative che hanno “partecipato attivamente” a sostegno dei beduini. Lunedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito carri armati nel sud della Siria in risposta agli scontri. In precedenza, aveva minacciato di intervenire in Siria in difesa della minoranza religiosa drusa.