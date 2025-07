Arizona, un incendio distrugge lo storico Grand Canyon Lodge: le immagini dei roghi

Un incendio ha distrutto uno storico rifugio del Grand Canyon e continua a propagarsi senza controllo da giorni. La decisione del National Park Service di non intervenire immediatamente in modo aggressivo per domare l’incendio è al centro di polemiche. Finora il fuoco ha raso al suolo lo storico Grand Canyon Lodge sulla North Rim insieme a oltre 70 strutture, tra cui baite e un centro per i turisti. L’incendio è divampato il 4 luglio a seguito di un fulmine e si è intensificato durante il fine settimana a causa dei forti venti e delle condizioni di siccità. Il governatore dell’Arizona Katie Hobbs ha chiesto un’indagine federale sulla gestione dell’incendio da parte del Park Service. Il Grand Canyon Lodge era arroccato sul bordo del North Rim e offriva una vista mozzafiato sul canyon.