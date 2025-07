Dazi, Trump: “Noi derubati per decenni da amici e nemici”

Ancora scontri sui dazi dopo la lettera inviata dal presidente americano, Donald Trump, all’Ue nella quale il tycoon ha annunciato l’applicazione di nuove tariffe al 30% a partire dal 1° agosto. In mattinata il preside di turno Ue, il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha parlato al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Bruxelles spiegando che l’Europa “vuole un accordo che sia equo”. Poco più tardi sono però arrivate le parole del capo della Casa Bianca che ha però rincarato la dose.

Trump: “Derubati per decenni da amici e nemici, è insostenibile”

“Gli Stati Uniti sono stati derubati sul commercio (e anche sul piano militare!) sia da amici che da nemici per decenni. Questo ha avuto un costo di migliaia di miliardi di dollari, ed è semplicemente insostenibile – e non lo è mai stato!”, ha scritto su Truth il presidente Donald Trump. “Gli altri Paesi dovrebbero prendersi un momento e dire: ‘Grazie per il lungo giro gratis durato anni, ma sappiamo che ora dovete fare ciò che è giusto per l’America’. E noi dovremmo rispondere dicendo: ‘Grazie per aver compreso la situazione in cui ci troviamo. Lo apprezziamo molto!’”, aggiunge

Presidenza Ue: “Accordo possibile, mantenere unità”

“Il commissario Maros Sefcovic ha svolto un lavoro eccezionale in circostanze molto difficili. Personalmente, ho avuto l’opportunità di incontrare il Segretario Usa al Commercio, Lutnick a Washington la scorsa settimana, il che mi ha dato qualche spunto di riflessione. Quindi penso che Sefcovic abbia bisogno di tutto il supporto che possiamo dargli, e quindi spero in una discussione onesta con conclusioni chiare, e mantenere l’unità è, ovviamente, la cosa più importante. A parte questo, penso anche che, pur vivendo in tempi di imprevedibilità, ci siano delle possibilità”. Lo afferma il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, al suo arrivo al Consiglio Esteri Commercio a Bruxelles parlando dei Dazi Usa.

Presidenza Ue: “Per Stati 30% ingiustificato e inaccettabile”

“Oggi abbiamo discusso dello stato attuale e delle prospettive delle relazioni commerciali tra UE e Stati Uniti, comprese le possibili contromisure dell’UE alla luce dei negoziati in corso per un accordo di principio, nonché dell’annuncio del Presidente Trump, fatto nel fine settimana, di dazi generali del 30% sull’UE a partire dal primo agosto, che devo dire gli Stati membri ritengono assolutamente inaccettabili e ingiustificati. Ci impegniamo a continuare a lavorare con gli Stati Uniti per raggiungere un risultato negoziato. Deve trattarsi di un accordo reciprocamente vantaggioso, a condizioni accettabili per entrambe le parti”, ha affermato lo stesso Rasmussen, della presidenza di turno Ue, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri Commercio a Bruxelles.

Sefcovic: “Accordo ancora possibile ma deve essere accettabile “

Sull’argomento è intervenuto anche il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic. “Penso che siamo stati piuttosto vicini a raggiungere un accordo di principio, ma chiaramente ci sono aree in cui abbiamo avuto un divario piuttosto ampio tra le nostre due posizioni. Quindi non entrerò nei dettagli di queste lacune, perché preferisco negoziare direttamente con i miei partner, cosa che farò stasera. Per noi, ciò che è assolutamente chiaro è che se si vuole ottenere un accordo, e sono stato molto aperto con le mie controparti statunitensi, deve essere un accordo che avrà il sostegno dei nostri Stati membri e deve essere un accordo accettabile per noi”, ha dichiarato il commissario europeo al Commercio nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Commercio. “Naturalmente, la scorsa settimana, come potete immaginare, abbiamo avuto contatti molto intensi e frequenti con i miei omologhi, sia il Segretario al Commercio, il Lutnick, sia l’Ambasciatore Greer, i Rappresentanti Commerciali degli Stati Uniti. Perché la mia impressione era che si sarebbe arrivati a un accordo di principio, eravamo davvero molto, molto vicini. E quello su cui stiamo lavorando è trovare soluzioni reciprocamente accettabili sui cosiddetti settori 232. Poi, siamo stati avvisati della lettera e ho apprezzato di essere stati avvisati un po’ poco prima”, riferisce. “La mia impressione è che valesse la pena impegnarsi, perché altrimenti non si sarebbero dedicati, tipo, tre mesi alla stesura dell’accordo di massima e all’esame di 1700 righe, discutendo di tutti i dettagli, dall’agricoltura ai pezzi di ricambio per le auto, se questa lettera è stata chiusa uno per uno, anche se molto, molto importante”, aggiunge.

“Quindi credo che ci sia ancora del potenziale per proseguire i negoziati, anche se, ovviamente, questa lettera ha avuto le prime forti ondate in Europa, e sarò molto sincero sul fatto che questo abbia posto la discussione al massimo livello. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha avuto diversi contatti, personali, al suo livello con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ha avuto anche diverse telefonate con lui. E naturalmente, stiamo parlando non solo con i miei omologhi, ma anche con i funzionari della Casa Bianca. Quindi i negoziati procedono a tutti i livelli”, spiega il commissario.