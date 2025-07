Dazi, von der Leyen: “Pronta seconda lista contromisure ma ora negoziare”

“Come sapete, abbiamo preparato e concordato il primo elenco di contromisure. Abbiamo sviluppato un secondo potenziale elenco di contromisure che è già stato concordato, e l’Aci (lo strumento anticoercizione) è stata creata per situazioni straordinarie. Non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante. È giunto il momento dei negoziati, ma questo dimostra anche che siamo preparati a tutti gli eventuali scenari”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente dell’Indonesia Prabowo Subianto a Bruxelles, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump ha inviato la lettera sui dazi all’Unione europea, prevedendo tariffe al 30%.

“Estendiamo sospensione misure Ue a inizio agosto”

“Gli Stati Uniti ci hanno inviato una lettera con misure che entreranno in vigore a meno che non si trovi una soluzione negoziata. Quindi estenderemo anche la sospensione delle nostre contromisure fino all’inizio di agosto e, allo stesso tempo, continueremo a preparare ulteriori contromisure in modo da essere completamente preparati”, dice ancora von der Leyen.

“Il secondo e il terzo elemento sono sempre molto importanti in questo. Il secondo elemento è la diversificazione delle nostre relazioni commerciali. Quindi, questo importante e importante accordo politico su un accordo di libero scambio con l’Indonesia rappresenta oggi un’enorme pietra miliare e dimostra che stiamo cercando nuovi mercati, un mercato aperto, e il terzo elemento del nostro percorso è lavorare sul mercato unico stesso, approfondendo il mercato unico, perché questo è il nostro porto sicuro”, sottolinea.

“Doppio binario negoziati e lavoro a contromisure”

“Abbiamo un approccio a due binari. È molto importante. Siamo sempre stati molto chiari nel dire che preferiamo una soluzione negoziata. Questo rimane vero, e useremo il tempo che abbiamo fino al primo agosto sul secondo binario. Abbiamo lavorato fin dall’inizio e ora siamo pronti a rispondere con contromisure. Ci siamo preparati e possiamo rispondere con contromisure se necessario. Quindi, questo approccio a due binari è proficuo perché siamo preparati“, spiega ancora la presidente della Commissione Ue.